Huis van het Kind Hasselt onthult standbeeld aan de Kezerreme: "Het kind is ons kostbaarste bezit"

Vanmiddag werd aan de Kezerreme, het oude rijkswachtgebouw op de Groene Boulevard in Hasselt, een beeld onthuld aan het Huis van het Kind. Dat is een plek waar ouders terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kind. Het is precies een jaar geleden dat de nieuwe lokalen van de Kezerreme in gebruik werden genomen. Om de plaats in de kijker te zetten, schakelde de stad de hulp in van kunstenares Christel Kil. Zij is studente aan de Hasseltse kunstacademie knst.beeld.