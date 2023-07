Illegaal kapsalon ontdekt in garagebox in Hoboken

"Er is veel zwartwerk in de Antwerpse kapsalons, maar dit is toch wel een heel specifiek geval. Zoiets hebben we nog niet vaak meegemaakt", zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse lokale politie. De uitbater bleek illegaal in ons land te verblijven en had naast het kapsalon een illegaal handeltje in tweedehands elektronische toestellen. De lokale politie maakte de nodige processen-verbaal op.