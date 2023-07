In nasleep dood Nahel: 9 jongeren opgepakt die "aanslag" wilden plegen op politiecommissariaat in Anderlecht

De rellen in Parijs na de dood van de 17-jarige Nahel sloegen eind vorige week ook over naar ons land. Afgelopen vrijdag werden er in Anderlecht negen jongeren opgepakt. "Ze wilden een aanslag plegen op het commissariaat in Anderlecht", vertelt de korpschef van politiezone Zuid in "De ochtend". Van de negen waren er acht minderjarig, de jongste amper 12 jaar. Ze hadden brandversnellers, wapens en bivakmutsen bij.

Er komt heel wat kritiek op die preventieve aanhoudingen. De Landsheer wil zeker "niet pleiten voor massale preventieve aanhoudingen". "Maar die jongeren komen aan met een fles benzine, met bivakmutsen. Die komen niet zomaar dag zeggen. Dan moeten wij een sterk signaal geven naar bepaalde jongeren dat het hier stopt."