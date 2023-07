Kansarmoede bij kinderen in Dendermonde gedaald: "Brugfiguren spelen belangrijke rol"

Eén van de succesformules is de inzet van brugfiguren. Er waren er al twee, daar komt nu nog eentje bij. "Zo komen we aan drie fulltime medewerkers die als brugfiguren werken tussen het onderwijs en de sociale hulpverlening van het OCMW. Het zijn die brugfiguren die in gesprekken met leerkrachten, directie en leerlingenbegeleiders signalen opmerken en zowel kinderen als hun ouders in contact brengen met onze hulpverlening en de diensten die er bestaan."

"Eén van de grote uitdagingen in armoedebestrijding is het probleem detecteren. Veel mensen zijn nog beschaamd op hulp te zoeken en er is veel onwetendheid over bestaande diensten. Soms hebben mensen rechten waarvan ze niet op de hoogte zijn en die ze dan ook niet opnemen. Daarom wordt ook de communicatie versterkt, zodat mensen zelf kunnen opzoeken waarop ze recht hebben en welke dienstverlening er bestaat."