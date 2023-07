Koningin Mathilde bezoekt vakantiekamp "Kom op tegen Kanker" in Dommelhof Pelt

"Kom op tegen Kanker" organiseert sinds 1989 elk jaar een gratis vakantiekamp voor kinderen tussen 6 en 17 jaar die nog in behandeling zijn, of hun behandeling net achter de rug hebben. Want ook die kinderen spelen graag met leeftijdgenootjes, maar omdat het infectiegevaar te groot is, gaat dat niet. Zo’n vakantiekamp doet de kinderen zichtbaar deugd: “Op school word ik soms uitgelachen omdat ik het enige kindje ben dat kanker heeft. Hier word ik niet uitgelachen omdat heel veel kinderen ziek zijn. Ik voel me niet meer alleen”, zegt de 9-jarige Elien.

Ook de 16-jarige Siemen is blij met het kamp: “Ze houden hier echt rekening met ons. Als je zegt: “Ik ben moe, ik wil een dutje doen”, dan is dat geen probleem. Dat is een grote zorg die wegvalt.”