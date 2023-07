Al een week geweld in de Franse banlieues: waarom er na al die jaren niets veranderd lijkt

"Het verschil tussen arm en rijk is zeer groot in Frankrijk", zegt Decraene. In Nanterre, de voorstad van Parijs waar Nahel woonde, is het contrast ook nog eens erg zichtbaar. De woonblokken van de banlieue liggen in de schaduw van de glanzende gebouwen van de zakenwijk La Défense. "In Parijs wordt iedere wijk bediend door het openbaar vervoer. Dat betekent dat je in minder dan tien minuten van een probleemwijk in een chique buurt staat", zegt Decraene.