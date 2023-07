Meer huiszwaluwen geteld in Wichelen, maar minder in Wetteren

Tijdens jaarlijkse tellingen door Natuurpunt Scheldeland in Wetteren en Wichelen, zijn meer huiszwaluwen geteld. Elk jaar trekken vrijwilligers erop uit met verrekijkers om de populatie in kaart te brengen. De vrijwilligers telden meer bewoonde nesten dan vorig jaar. 177 nesten in Wichelen, 143 nesten in Schellebelle en 145 nesten in Wetteren. Voor Wetteren is dat wel iets minder dan vorig jaar.