Mortsel zamelt opnieuw boekentassen en pennenzakken in voor kinderen in kansarmoede

In Mortsel zamelen Vooruit en Solidaris opnieuw boekentassen en pennenzakken in voor kinderen uit kansarme gezinnen. Iedereen die een boekentas of pennenzak wil weggeven die nog in goede staat is, kan dat een hele zomer lang doen. De ingezamelde stukken worden dan verdeeld via organisaties voor kinderen in kansarmoede.