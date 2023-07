Na zoveelste ongeval: "Elisabethpark in Brussel is een groen eiland omgeven door snelheidsduivels"

Een ongeval zoals dat nu eenmaal kan gebeuren? Niet echt, want de voorbije jaren waren er al verschillende ongevallen langs of vlakbij het park. Recent vond op dezelfde plaats nog een aanrijding plaats met een jonge vrouw, horen we van buurtbewoners. Wat verderop, op dezelfde Pantheonlaan, was volgens hen ook een aanrijding. En in 2019 verloor de Roemeense Dariana het leven aan de Jetselaan, op een zucht van het park, toen een bestuurder besloot om in te halen langs het fietspad. Ook zij wandelde op het zebrapad.