Nederlandse vrouwen krijgen gratis zelftest voor baarmoederhalskanker in de bus, ook bij ons lopen proefprojecten

HPV is heel besmettelijk en wordt vooral doorgegeven via seksueel contact. Naar schatting 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen wordt in zijn of haar leven besmet met het virus. De meeste infecties genezen spontaan, maar enkele van de meer dan 100 verschillende soorten HPV kunnen kanker veroorzaken. Het kan gaan over peniskanker, anale kanker en mond- en keelkanker. Maar meest bekend is baarmoederhalskanker.