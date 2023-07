Meer snelbussen van De Lijn in Antwerpse noordrand en makkelijkere verbindingen naar Jan Palfijnziekenhuis

Ook in de randgemeenten van Antwerpen zijn ze tevreden met de aanpassingen. Zo is Schoten is blij met een nieuwe, rechtstreekse verbinding met het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. "Daar was toch veel vraag naar, vooral van onze senioren", zegt schepen Iefke Hendrickx (N-VA). Ook in Kapellen klinkt tevredenheid. "We hebben heel veel overstapmogelijkheden. Dat is heel belangrijk in combinatie met ons treinstation, dat centraal ligt, en waar toch meer dan 1.400 reizigers per dag vertrekken", zegt schepen Koen Helsen (Open VLD). "Bijkomend is er dan ook nog een rechtstreekse sneldienst naar Antwerpen vanuit Putte-Kapellen. Die zal dubbel zoveel rijden en ook op zondag, wat vroeger niet het geval was."