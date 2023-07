Internationaal onderzoekscentrum naar oorlog in Oekraïne geopend in Den Haag, mogelijk stap naar bijzonder oorlogstribunaal

Een andere optie is de Algemene Vergadering van de VN. Maar dan is het de vraag hoeveel landen zich zullen aansluiten. Volgens Oekraïne is de vraag naar een tribunaal breedgedragen, maar dat trekt Van Den Wyngaert in twijfel: "We zien dat de steun voor een Oekraïnetribunaal is aan het afkalven, vooral in Afrika, Azië en sommige Latijns-Amerikaanse landen. Een tribunaal dat enkel wordt opgericht door Europese landen en de VS, heeft veel minder juridisch gezag, en past ook perfect in het kraam van Poetin. Hij kan dan zeggen dat het Westen hem aanvalt, en tegelijk hypocriet is, want dat het geen tribunaal heeft opgericht voor de oorlog in Irak, wat ook een daad van agressie was door de Verenigde Staten."