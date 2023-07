Cursus zwemmen in open water in Mechels Keerdok: "Water is kouder en je hebt meer oriëntatie nodig"

De Racing Swimming Club Mechelen geeft deze zomer in het Keerdok in Mechelen een cursus openwaterzwemmen. "Openwaterzwemmen is een Olympische discipline en ook een heel andere discipline dan in een zwembad", legt Serge Parijs van de club uit. "Er zijn geen zwarte lijnen op de bodem, het water is kouder en je beleeft het water ook anders. Je hebt dus wat meer oriëntatie nodig en je moet ook de koude kunnen verdragen."