Leden Open VLD lanceren petitie om nieuw partijbestuur te eisen

Tijd voor een ander partijbestuur, denken enkele Open VLD-leden. Zij lanceren vanavond de website redopenvld.be met een petitie om een nieuw partijbestuur te kiezen. "Ondanks de inzet en verdienste van velen kampt onze partij met een geloofwaardigheidsprobleem. Dat kunnen we oplossen. Dat gaan we oplossen. We kiezen een nieuw partijbestuur", staat er te lezen.