Promovideo voor toerisme in de Filipijnen... met beelden uit andere landen

Het reclamebureau dat het filmpje gemaakt heeft, DBB Philippines, heeft gisteren zijn excuses aangeboden voor het gebruik van stockbeelden. Dat zijn "voorraadbeelden" die niet zozeer iets actueels tonen en die je voor een breed gamma aan onderwerpen kan gebruiken. "Een ongelukkige onoplettendheid van onze kant", zegt DBB Philippines.

Het gebruik van stockmateriaal in dergelijke video's is niet ongewoon, verklaart DBB, "maar de screening- en goedkeuringsprocedures hadden strikt gevolgd moeten worden. Het gebruik van buitenlandse stockbeelden in een campagne die de Filipijnen promoot is hoogst ongepast, en in strijd met de doelstellingen van het ministerie van Toerisme."

Ook de minister van Toerisme heeft al gereageerd. "We hebben aan DBB herhaaldelijk bevestiging gevraagd over de originaliteit en eigenaarschap van alle materiaal in de audiovisuele presentaties die aan ons zijn voorgesteld", klinkt het in een mededeling. "Telkens verzekerde DBB ons ervan dat alles in orde was." Het ministerie van Toerisme heeft het filmpje intussen van zijn kanalen verwijderd.