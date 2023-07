"Relatief rustige nacht" in Frankrijk: minder incidenten, minder dan 100 arrestaties

Net als in voorgaande nachten waren er zo'n 45.000 politieagenten en gendarmes op de been om geweld te voorkomen, of om dat in ieder geval zoveel mogelijk in de kiem te smoren. "Het zwaartepunt lag in steden als Lyon en Marseille", zegt correspondenten Jolien De Bouw. "Rond Parijs, waar de meeste agenten ingeschakeld waren, was het relatief rustig."



In Lyon moest de politie traangas inzetten tegen extreemrechtse activisten die door de straten marcheerden om relschoppers te confronteren. "Dat is inderdaad iets wat je ziet. Groepjes die het heft in eigen handen nemen omdat ze vinden dat de politie het niet in de hand heeft, die zelf de jonge relschoppers gaan aanpakken", zegt De Bouw. "Bij politie is soms te horen dat ze die groepjes hun gang lieten gaan, omdat hen dat in zekere mate hielp. Toch wel een verontrustende evolutie."



De grootmoeder van de overleden jongen had zondag nog opgeroepen om een einde te maken aan de rellen, waarbij auto's en openbare gebouwen in brand werden gestoken. Alles bij elkaar zijn in de voorbije week honderden arrestaties verricht.