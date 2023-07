Vlaamse topschaatsers verhuizen naar de ijsbaan van Liedekerke 

Tegen 31 juli moet de schaatsbaan van Liedekerke gerenoveerd zijn en klaar om op te schaatsen. De renovatie was gepland, de Vlaamse regering trekt daar 1,6 miljoen euro voor uit. Dat de schaatsbaan al open gaat in augustus is uitzonderlijk. Dat moet er voor zorgen dat de Vlaamse topschaatsers kunnen blijven trainen in de zomer.