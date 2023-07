Nieuw fietspad langs de rivier de Bovenvliet tussen Schelle en Hemiksem: "Mooie binnenweg tussen het groen"

Langs de Bovenvliet, een onbevaarbare waterloop, kan je voortaan tussen de Delhaize supermarkt in Schelle tot aan de Zinkvallaan in Hemiksem fietsen. Het parcours loopt onder een spoorwegbrug en over een brug over de Vliet door een bosrijke omgeving. Er is ook aandacht voor het landschap. "Zo zijn er ook zitbanken geplaatst en er worden nog hagen en bomen geplant in het najaar", vertelt Rik Scholiers van de Vlaamse Milieumaatschappij, die beheerder is van de waterloop.