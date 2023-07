Scoutsgroep moet in allerijl op zoek naar nieuwe kampplek na brand in Leopoldsburg

De zomervakantie begon met heel wat stress bij de scouts van Wondelgem, uit Oost-Vlaanderen. Ze zouden normaal gezien vandaag vertrekken naar hun kamp, in lokalen aan de kazerne in Leopoldsburg. "Maar we kregen telefoon dat er gisteravond een brand was uitgebroken in de keuken aan onze lokalen", vertelt groepsleider Tijl Wienen in Radio2 Middag in Limburg. "Daardoor konden wij er vandaag niet meer terecht." Het was de bedoeling dat ze met een 90-tal mensen, leden en leiding, ernaar toe zouden vertrekken.