Meer studenten mogen arts of tandarts worden, maar universiteiten vragen zich af hoe ze dat gaan organiseren

"We spreken nu over studenten die afstuderen over zes jaar, die dan nog minstens drie jaar verdere opleiding moeten krijgen voor ze in de praktijk komen. Dus dit artsenquotum zal pas over tien jaar actief zijn. Tegen dan hebben we misschien al een hele andere wereld en hele andere noden."



"De capaciteit van het aantal artsen dat nodig is, fluctueert", aldus Hoebeke. "Stel dat we over drie jaar maar 800 studenten meer hebben, dan zitten we met een overschot. Dus het wordt een hele uitdaging om dit in elkaar te puzzelen."