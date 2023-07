Brandweer haalt na drie uur graven hardleers hondje uit vossenhol in Tervuren

De brandweer werd gisterenmiddag opgeroepen voor een dier in nood in het Park van Tervuren. Het ging om een teckel die vastzat in een vossenpijp. "De eigenares kreeg het hondje er niet meer uit", vertelt kapitein Wieland Verboomen.

"We zijn onmiddellijk met 'graafwerkzaamheden' begonnen", lacht de brandweerman. "Maar hoe meer we aan het graven waren, hoe dieper het hondje in de vossenpijp kroop. We hoorden het hondje de hele tijd blaffen, en er was zelfs een klein gevecht tussen de hond en de vos."