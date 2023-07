Tiense stadsbeiaard viert 300ste verjaardag: “Bijzonder muzikaal erfgoed”

“Een beiaard van 300 jaar oud is zeldzaam”, vertelt stadsbeiaardier Luc Rombouts. “De meeste beiaarden in Vlaanderen dateren van de 20ste eeuw. De beiaardcultuur is ouder dan dat, maar er is veel verwoest in tijdens de oorlog of vervangen door nieuwe instrumenten.” Volgens Rombouts zijn er in Vlaanderen nog maar 15 à 20 historische beiaarden bewaard gebleven.

"Het is een deel van Tienen", vertelt schepen van vrije tijd Wim Bergé (CD&V). "Iedereen hoort de beiaard. Bovendien komen de mensen speciaal naar het Apostelenhof om naar de beiaard te luisteren."