Tractorsluis in Avoortstraat in Dessel blijft behouden: veiliger voor fietsers en minder sluipverkeer

De tractorsluis die als proefproject in de Avoorstraat in Dessel stond, blijft definitief staan. Door de sluis moet al het gemotoriseerd verkeer, behalve tractoren, omrijden. Op die manier wordt de straat veiliger voor fietsers en is er geen sluipverkeer meer. Na een grondige evaluatie heeft de gemeente nu beslist om de tractorsluis te behouden.