Traditionele beiaardconcerten op maandagavond weer van start in Antwerpen: "Spelen vanuit het mooiste plekje in de kathedraaltoren"

"Verzoeknummers aanvragen voor vanavond kan niet meer", legt Van Assche uit, "want we hebben ondertussen een lijst van meer dan 250 liedjes binnengekregen. Daar hebben we een selectie uit gemaakt. Het belooft een gevarieerd concert te worden met verschillende muziekstijlen. Het meest uitdagende is een werk van John Cage, een zeer experimenteel componist die het nummer "4 minuten, 33 seconden" heeft geschreven. Dat nummer bevat geen muziek want de partituur is leeg, maar toch ga ik er iets mee proberen te doen vanavond", lacht hij. "Verder zitten er populaire Vlaamse nummers in het programma, bekende klassieke stukken, tot zelfs Metallica. Alles waar melodie in zit, is mogelijk op de beiaard, misschien dat hiphop of rap iets moeilijker ligt."