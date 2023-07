1 miljoen liter water om te testen of Verbauwenbad in Eeklo waterdicht is: "Alle testwater wordt gerecupereerd"

Het Verbauwenbad in Eeklo, dat momenteel wordt opgeknapt, werd vorige week opnieuw gevuld om te testen of het waterdicht is. Voor die test is 1 miljoen liter water gebruikt. Het zwembad is intussen weer leeggepompt, omdat het zwembad nog betegeld moet worden. "Alle gebruikte water wordt gerecupereerd, onder meer om onze regenputten te vullen", zegt schepen van Sport, Michel De Sutter (SMS).