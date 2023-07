Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld bij bedrijf Aluminium Duffel: maatregelen in de omgeving

De locatie werd onderzocht en nu blijkt dat er effectief PFAS in de bodem en het grondwater zit. "We hebben al contact gehad met het bedrijf en ze zeggen dat ze bijkomend onderzoek zullen laten uitvoeren", zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). "PFAS kan schadelijk zijn als je er veelvuldig wordt aan blootgesteld. Daarom gelden er een aantal voorzorgsmaatregelen. In een straal van 500 meter rond het bedrijf wordt aangeraden om geen putwater te gebruiken. Wie in een straal van 100 meter woont, kan best de maatregelen blijven nemen die we twee jaar geleden al hebben voorgesteld. We hopen in het najaar de resultaten van het bijkomend onderzoek te hebben." De gemeente heeft alle betrokken bewoners een brief gestuurd.

Het bedrijf laat weten dat het huidige oefenschuim bij Aluminium Duffel geen PFAS meer bevat.