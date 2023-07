"Champagnespuiter" keert terug naar discotheek Carré en bedreigt bewakingsagent met vuurwapen: veroordeeld tot 16 maanden cel

Eerder was er een ruzie ontstaan tussen de man en de bewakingsagent omdat de man andere bezoekers in de discotheek natspoot met champagne. Toen de man weigerde om daarmee te stoppen, stuurde de bewakingsagent hem naar buiten. Daarna kwam de man terug en bedreigde hij de bewakingsagent met een wapen. Hij zette het wapen tegen de buik en benen van de bewakingsagent. Op camerabeelden is te zien hoe de tweede man het vuurwapen afnam en in een vuilnisbak op de parking van de discotheek verstopte.