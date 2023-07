Vier tips om de solden te overleven

Als je een vorm van misleiding meemaakt, een jas die zogezegd in solden is, maar eigenlijk even duur is als vóór de koopjes, dan mag je als klant altijd protesteren. Als er artikelen in solden zijn, dan moet de aangegeven prijs altijd lager zijn dan de referentieprijs.

“Die referentieprijs is de laagste prijs in de periode van 30 dagen voor de aankondiging van de prijsvermindering. Die referentieprijs blijft bovendien dezelfde, ook als de kortingen in de loop van de solden zouden verhogen. Je krijgt geen korting bovenop een korting.”

Als de kortingsprijs niet berekend wordt vanaf die referentieprijs, dan word je als klant misleid en kan in je in ons land je artikel zelfs gratis opeisen.

Helaas moet je dat wel via de rechtbank regelen waardoor de kans klein is dat het ook effectief gebeurt. Je mag ook altijd de economische inspectie via het meldpunt van de FOD-Economie op de hoogte brengen en die kan de winkel dan een sanctie opleggen.