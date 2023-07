Wachtlijst voor sociale woning iets korter, maar kandidaat-huurders moeten wel langer wachten

Vorig jaar is het aantal kandidaten wel met 3,5 procent gedaald, meldt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Dat is de sterkste daling sinds 2011. Al blijft de lijst wel lang. In totaal wachten nog altijd 176.026 mensen op een sociale woning.

De voornaamste reden voor de daling is de actualisatie van de wachtlijst, zegt de minister. "Om de twee jaar kijken we of alle kandidaten nog wel geïnteresseerd zijn in een sociale woning."