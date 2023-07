Vrouw stapt stomdronken in auto na personeelsfeest in Mechelen: collega's verwittigen politie

Tijdens de actie kon de politie een vrouw onderscheppen die na een personeelsfeest in Mechelen te veel gedronken had en toch besliste de auto te nemen. "De vrouw was duidelijk onder invloed van alcohol en daarom wilden haar collega's haar niet laten vertrekken. Ze wou toch in de auto stappen en haar collega's hebben dan de politie gebeld. Kort nadat ze is vertrokken hebben we haar kunnen onderscheppen. Ze heeft een positieve ademtest afgelegd en had maar liefst 2,5 promille alcohol in haar bloed", zegt Elke Wauters van Politiezone Rivierenland. Het rijbewijs van de vrouw is ingetrokken voor 15 dagen.