BEKIJK - Kajakkers komen zeehond tegen in de IJzer in Alveringem, zo'n 20 kilometer landinwaarts

"Ik zat met een vriendin aan de IJzer te kijken naar de kajakkers die passeerden. Plots zagen we iets uit het water komen. We keken naar elkaar en vroegen: was dat nu een zeehond? We vonden het raar dat zo'n dier tot in Alveringem zou komen. Toen de volgende kajakkers passeerden, vroeger we of zij ook een zeehond gezien hadden. Ze zeiden dat hun collega's effectief ook een zeehond gezien hadden", vertelt Marilyn. "In de namiddag heb ik naar SeaLife gebeld en daar zeiden ze dat zeehonden wel vaker in zoet water en in de IJzer terechtkomen."