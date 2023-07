Zware brand vernielt Brasserie Rhodesgoed in Kachtem bij Izegem

"Het hart van de zaak, de keuken, bleef gelukkig gespaard”, zegt Wim. Hij en zijn vrouw runnen de brasserie net tien jaar. “Dit jaar was echt een topjaar en we keken erg uit naar de zomer. Het is de drukste periode van het jaar”, zegt Hilde Donck.

“We willen zo snel mogelijk terug openen. Dat zal niet lukken in onze brasserie, maar we zoeken naar een oplossing. Mogelijk maken we gebruik van tenten. We krijgen heel veel steun van vrienden en van het personeel. De brand is een serieuze tegenslag, maar we laten onze hoofden niet hangen. We kijken nu al uit naar de opening van Rhodesgoed 2.0."