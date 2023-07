Zware woningbrand in Roeselare, drukke straat afgesloten voor verkeer

De brand is vanmorgen rond 8 uur ontstaan, in een rijwoning in de Noordlaan in Roeselare. De brand onstond beneden in het huis, maar verspreidde zich al snel doorheen de hele woning. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk. De vlammen sloegen al uit het huis toen de brandweer aankwam. Verschillende ploegen van hulpverleningszone Midwest zijn nog volop aan het blussen.

De hulpdiensten hebben de vier aanpalende woniningen ontruimd. En tien huizen in de buurt zitten zonder elektriciteit. Het huis waar de brand is ontstaan, zou niet bewoond zijn geweest. De Noordlaan is afgesloten voor het verkeer. Er is nogal wat verkeerschaos.