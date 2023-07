Aantal misdrijven in politiezone Tongeren-Herstappe met meer dan 20 procent gedaald

In de politiezone Tongeren-Herstappe is het aantal misdrijven de voorbije 3 jaar met meer dan 20 procent gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van de veiligheidsmonitor. Er is wel een lichte toename van het aantal diefstallen. De grootste slachtoffers hiervan zijn winkels. Burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu) wil dat aantal weer naar beneden krijgen door in overleg te gaan met de handelaars en een investering in extra camera's.