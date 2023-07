Een teamplayer met veel ervaring en weinig persoonlijke ambities: dit is de nieuwe waarnemend voorzitter van Open VLD

Het is nog maar de vraag of hij er de kans toe zal krijgen. De voorbije dagen kwam er flink wat kritiek dat er geen echte voorzittersverkiezingen worden georganiseerd. “Ongena wordt inderdaad in het zadel gehesen zonder de goedkeuring van de hele partij”, aldus Van Erp. “Op sociale media klinkt al wat kritiek. De jonge partijleden vragen om vernieuwing, maar Tom Ongena is een ervaren rot die wordt beschouwd als een deel van het establishment. Je zou je kunnen afvragen of dat is wat ze zoeken.”