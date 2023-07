Antwerpenaren kunnen deze zomer gratis leren dansen in de Waagnatie

Het district Antwerpen wil haar inwoners aan het dansen krijgen. Daarom worden er deze zomer zo'n 20 gratis initiatielessen voor volwassenen georganiseerd in de Waagnatie, langs de Scheldekaaien. "Het is zomer en de Antwerpenaar wil graag weer buitenkomen", zegt districtsschepen Charlie Van Leuffel (N-VA). "De eerste avond was een initiatie lindy hop. Ik heb zelf meegedanst. Het is heel prettig maar niet gemakkelijk."