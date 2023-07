Arbeider sterft anderhalve week na val in septische put in Roeselare

De Waalse arbeider die in een septische put viel tijdens reinigingswerken in Roeselare is overleden. Toen de man onderhoudswerken uitvoerde aan de put, raakte hij bevangen door de gassen. Daarbij verloor hij het bewustzijn en viel hij in de put. De hulpdiensten konden de man reanimeren en brachten hem over naar het ziekenhuis. Daar is hij anderhalve week later overleden.