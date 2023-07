Stadsarcheologen ontdekken (voor laatste keer) middeleeuwse handelswoning onder Gents Design Museum

In Gent zijn al meerdere van die patriciërswoningen gevonden en dat is logisch. "Die gebouwen, die er uitzien als een klein kasteeltje, komen bijna alleen maar in de omgeving van Gent voor. Rijke handelaars lieten ze bouwen met kantelen en torentjes, maar eigenlijk zijn het vooral grote opslagruimtes."

En mogelijk blijft het niet bij deze vondsten. "We hebben nog sporen gevonden die mogelijk nog ouder zijn dan de 13e eeuw. Zo vonden we brandsporen die kunnen wijzen op een houtbouw die hier al vroeger stond en is afgebrand. Er is dus hoop dat we nog verder kunnen teruggaan in de tijd en nog voor de 13e eeuw kunnen uitkomen."