Archeologisch vooronderzoek in Halen bepaalt de herinrichting van de Markt

Het archeologisch vooronderzoek start vandaag en verloopt in twee fases. Eerst worden de Markt en de omliggende straten geofysisch gescand aan de hand van elektronische en magnetische signalen. Het gaat hier over bodemscans. "Er zijn twee auto's die de bodem scannen", zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). "De ene zoekt de leidingen, de andere gaat dieper kijken of er nog restanten zijn van muren of begraafplaatsen." In een tweede fase worden er proefputten gegraven. Vermoedelijk zal dit begin september gebeuren.