Bezetters kraakpand Wetstraat winnen rechtzaak tegen Fedasil en Belgische Staat

Sinds 23 april bezetten tachtig asielzoekers een gebouw naast de zetel van CD&V in de Wetstraat. Ze hebben geen plaats kunnen krijgen in een Fedasil-centrum, waar ze wettelijk wel recht op hebben. Volgens de wet moet België namelijk aanvragen van internationale bescherming onmiddellijk onder zijn hoede nemen, maar de overheid is daar al maanden niet in geslaagd.