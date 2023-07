Bij wie in Mol mogen jeugdverenigingen deze zomer een nachtje komen slapen?

"De gemeente Mol heeft heel wat jeugdlokalen, en daarom denken jeugdverenigingen dat ze bij ons ook heel gemakkelijk kunnen komen overnachten als ze op een tweedaagse trektocht zijn bijvoorbeeld", zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof (N-VA). "Maar meestal zijn onze lokalen tijdens de zomermaanden verhuurd aan andere kampgroepen en is er geen plek meer." Voor de groepen die halt houden in Mol is het dus vaak even zoeken.