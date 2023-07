Veel zware metalen in Antwerpse diamantwijk, maar is omstreden goudfabriek de bron?

De omstreden goudfabriek zomaar sluiten, kan de stad dus niet. "We weten dat hier ook historische vervuiling is. Dat is in de hele stad zo. Er waren hier vroeger ook bronnen actief. Maar we zijn redelijk zeker dat er nu geen bron meer is. Maar om daar helemaal zeker van te zijn, doen we nu net al die onderzoeken. Op dit moment heeft onder meer het bedrijf in kwestie ook geen vergunning om te raffineren. Het heeft wel een melding gedaan om goud te smelten. Daar zien we nauwlettend op toe en dat valt volledig binnen de regels. Daar heb je geen vergunning voor nodig."

De goudraffinaderij heeft altijd ontkend dat ze verantwoordelijk zijn voor de vervuiling. Het Departement Zorg zal ook nog een kanker- en bloedonderzoek uitvoeren in de buurt.