Buurtbewoners Brusselse Zuidfoor trekken naar Raad van State om uitzondering geluidsnormen aan te vechten

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) besliste namelijk vorige week om de foorkramers een uitzondering op de geluidsnormen toe te kennen. Die uitzondering houdt in dat de foorkramers zelf mogen beslissen wanneer het geluid stopt. Zo kan de Zuidfoor bijvoorbeeld tot na middernacht open blijven. "Door deze uitzondering zullen wij bijna zes weken lang van één uur 's middags tot één uur 's avonds heel veel lawaai over ons heen krijgen. Dat is een onhoudbare situatie, dus hebben we beslist om in beroep te gaan tegen deze uitzondering bij de Raad van State", zegt Desmet. "Die uitzondering moet voor ons teruggedraaid worden, zodanig dat de geluidsnormen gerespecteerd worden. Wij zitten met hoofdtelefoons op thuis te werken, dit is niet meer aanvaardbaar."