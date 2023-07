Twee West-Vlamingen krijgen Canadese medaille voor herdenking Canadese soldaten

Benoit Mottrie is de voorzitter van de Last Post Association, de organisatie die elke dag de getroffen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog herdenkt tijdens de Last Post aan de Menenpoort in Ieper. Hij is tevreden met zijn erkenning: “Eigenlijk is dit het werk van alle medewerkers die zich dag na dag inzetten. Wij willen de soldaten blijven herdenken, maar wij willen de jongere generaties ook een les meegeven. Zo kunnen we leren uit het verleden, om naar een betere toekomst te gaan.”