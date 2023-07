"Stormseizoen" op de zon is volop aan de gang: moeten we ongerust zijn?

Zonnestormen in de recente geschiedenis

De krachtigste zonnestorm die tot nog toe is gemeten, was in september 1859. Toen was er noorderlicht zien tot in Cuba, viel het communicatieverkeer stil tussen Europa en de Verenigde Staten en vatten telegraaflijnen vuur. De gebeurtenis staat bekend als het "Carrington event".

Men gaat ervan uit dat een zonnestorm van die kracht vandaag voor miljarden euro's aan schade zou kunnen aanrichten. Elektriciteitscentrales wereldwijd zouden kunnen worden beschadigd en stilvallen, net als het internet, navigatie- en communicatiesystemen. .

In 1989 legde een zware zonnestorm het elektriciteitsnetwerk in Quebec in Canada plat. Miljoenen mensen kwamen 9 uur lang zonder stroom te zitten. Verschillende satellieten raakten onbestuurbaar.

Een half jaar later vielen in Toronto alle beurstransacties 3 uur lang stil door een nieuwe zonnestorm die het computersysteem had doen crashen.

In 2015 moest Zweden even het luchtruim sluiten, omdat een zonnestorm de communicatie met de luchthaven in Stockholm had verstoord.

In 2022 verloor ruimtebedrijf SpaceX 40 gloednieuwe Starlink-satellieten na de lancering. Door een zonnestorm brandden de satellieten op in de atmosfeer.