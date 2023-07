Franstalige vakbond wil Delhaize-winkels "onverkoopbaar" maken door boycot: "Conflict gaat een nieuwe, absurde fase in"

"Zo veel mogelijk schade toebrengen aan de economische belangen van de Delhaize en zijn aandeelhouders": dat is wat de Franstalige christelijke vakbond CNE wil bereiken met de website "boycottdelhaize.be". Het sociaal conflict – dat gestart is in maart toen Delhaize aankondigde zijn 128 eigen winkels te willen verzelfstandigen – is zo zeker nog niet aan zijn einde.