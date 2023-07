Hasselt bouwt aan doorgangshuis voor ex-gedetineerden in Limburg: "Zij zijn het meest kwetsbaar als het op dakloosheid aankomt"

Een huis dat eigendom is van de stad Hasselt zal omgebouwd worden tot noodwoning of doorgangswoning voor ex-gedetineerden. "In zo'n woning vangen we eerst en vooral Hasselaren op die tijdelijk dakloos zijn of op korte termijn dakloos dreigen te worden. We hebben er verschillende, maar hadden tot nu toe nog geen oplossing voor een van de grootste risicogroepen wat betreft dakloosheid, de ex-gedetineerden. Velen van hen dreigen op straat te moeten leven omdat ze hun vorige huurwoning kwijt zijn of omdat ze nergens een kans krijgen door vooroordelen en stigma's", legt schepen van Armoedebestrijding en Welzijn Derya Erdogan (RoodGroen+) uit.