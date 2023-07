"Oekraïne voerde drone-aanval uit op Moskou": vliegverkeer tijdelijk verstoord

Oekraïne heeft een drone-aanval gelanceerd op de regio rond de Russische hoofdstad Moskou. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Een woordvoerder van de regering zegt dat de aanval gericht was op burgerdoelwitten en spreekt over een "terroristische daad". Volgens de burgemeester van Moskou werd de aanval succesvol afgeweerd. Op de Vnoekovo-luchthaven in Moskou was het vliegverkeer tijdelijk verstoord.