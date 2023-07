Eén miljoen grijze afvalzakken bespaard in Kruibeke, Zwijndrecht en Beveren sinds invoering van restafvalcontainers

In 2021 is Afvalintercommunale Ibogem gestart met het containersysteem in Kruibeke. Eén jaar later werden de restafvalcontainers ook ingevoerd in Zwijndrecht en Beveren. "We hoopten dat het een succes zou worden, want ook bij andere intercommunales is het gebruik van containers i.p.v. zakken voor restafval een positief verhaal", vertelt Maja Cools van Ibogem. "De containers zijn gechipt. Ze worden gewogen. Je betaalt per kilo en per lediging. We zien dat de inwoners op die manier veel bewuster met hun afval omgaan. Ze gaan veel sneller juist sorteren, want hoe zwaarder de container, hoe meer het doorweegt in je portemonnee."