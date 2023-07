Op vakantie met de elektrische auto?  Steeds gemakkelijker, maar kijk uit voor deze valkuilen

Doorheen het jaar kunnen veel bezitters of leasers van elektrische wagens best wel aan een voordelig tarief laden. Bezitters van zonnepanelen betalen via hun laadpaal thuis soms maar 11 eurocent per kWh. Op bedrijfsterreinen gelden vaak laadtarieven van 20 tot 25 eurocent per kWh. Per kilometer is dat veruit voordeliger dan met benzine of diesel rijden (en sinds de oorlog in Oekraïne ook met CNG).

De rekening aan de snellaadstations langs de snelwegen is echter vele malen hoger: gemiddeld tussen de 50 en 70 eurocent per kWh. Neem een elektrische wagen die 20 kWh per 100 kilometer verbruikt en 60 eurocent per kWh laadkost en vergelijk dat met een zuinige benzinewagen die 6 liter per 100 kilometer verbruikt (aan een gemiddelde prijs van 1.7 euro per liter). Dan kost een rit van 100 kilometer je met een elektrische auto 12 euro en met een benzineauto slechts 10,5 euro.

“Voor de doorsnee elektrische rijder zijn de brandstofkosten op vakantie nu inderdaad vergelijkbaar met die van de benzinerijder,” zeggen Brent Spelmans, Expert Highways & Ports bij Arcadis Belgium en Anne van der Veen, adviseur bij OverMorgen (een zusterbedrijf van Arcadis).